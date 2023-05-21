وزير الداخلية التركي: حلب ضمن حدود ميثاقنا الوطني !!

جدّد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، موقف حكومة بلاده من مسألة ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد.

وقال صويلو في لقاء مع قناة 100TV، مساء الأربعاء، إن الحكومة التركية لن تجعل من تركيا “مستودعًا للاجئين، لكن السوريين إخواننا، ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت، مع وجود فرصة لإرسالهم إلى المناطق الآمنة، حيث سيتم بناء 240 ألف منزل في المنطقة ستستقبل مليون شقيق سوري”.



وحول مطالب المعارضة بترحيل اللاجئين السوريين، أكد صويلو أن معظم السوريين الذين لجؤوا لتركيا هم من حلب، لافتاً إلى أن “حلب هي ضمن حدود ميثاقنا الوطني، أي إن هؤلاء هم شعبنا”.

وأضاف: “كسياسة دولة، عارضت جمهورية تركيا دائمًا تجنيس مواطنين تركمان سوريين وعراقيين. لكن ذلك تحوّل إلى مشكلة لذا قمنا بمنحهم الجنسية فهم إخوتنا”.

ويقيم في تركيا نحو 4 ملايين سوري وفق بند الحماية المؤقتة، وبقوا طيلة السنوات الماضية ضحية التجاذبات والاستقطاب السياسي في البلاد.

يُذكر أن “الميثاق الملي” تمّ إقراره عام 1920، حيث رسم حدود تركيا بعد الحرب ووضع ضمنها شمال سوريا والعراق وبعض جزر بحر إيجه والبحر المتوسط.

وكالات