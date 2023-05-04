بعد هروبه من حديقة الحيوانات..طاووس يهاجم رجلا فى الطريق ويثير الفزع في شوارع نيويورك 

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يوثّق هروب طاووس من حديقة الحيوانات في نيويورك ليثير حالة من الهلع بين السكان المحليين.

وأظهر الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا هروب طاووس من حديقة حيوانات فى نيويورك، وانتشر فى الشوارع ليهجم على الأفراد، وأطلقوا عليه اسم "راؤول"

وعض الطائر ذو الذيل الطويل والريش البراق رجلًا في حديقة فيداليا في ويست فارمز في الساعة 8 مساءً يوم الأربعاء بعدما خرج من حديقة الحيوان، ثم تحصن الطائر في الشجرة فى برونكس.

وبذلت قوات الدفاع المدني فى نيويورك جهودًا للقبض على الطائر، ولكن ظل جالسلا عاليا فى الشجرة، حتى نجحت فى وضعه بالقفص وعودته لحديقة الحيوانات.

وعلق أحد الرجال المحليين، مايك، على الحادثة بالقول: "كنا نحاول الحفاظ على سلامة الطائر ولكنه حاول أن ينقرني ويمسك بنطالي، وأخيرًا طار إلى أعلى الشجرة، ولم أكن أعرف أنه يستطيع الطيران".

ولحسن الحظ، تم إعادة الطائر إلى حديقة الحيوانات ولم تقع أية إصابات خطيرة.