الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية غزيرة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 8 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية.

كما توقعت أن تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم / ساعة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية والوسطى والشمالية.