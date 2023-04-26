القبض على أربعة مروجين وضبط كمية من المواد المخدرة

26-04-2023

القبض على أربعة مروجين وضبط كمية من المواد المخدرة

تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على أربعة أشخاص في محلتي المزة والسويقة وضبط بحوزتهم ( 5100 ) خمسة آلاف ومئة حبة كبتاغون مخدرة و( 1,800 ) كيلو وثمانمائة غرام من مادة الحشيش المخدر و( 20 ) عشرين غرام من مادة الهيروئين المخدرة وميزان الكتروني لوزن المواد المخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.

تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...