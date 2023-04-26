26-04-2023
القبض على أربعة مروجين وضبط كمية من المواد المخدرة
تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على أربعة أشخاص في محلتي المزة والسويقة وضبط بحوزتهم ( 5100 ) خمسة آلاف ومئة حبة كبتاغون مخدرة و( 1,800 ) كيلو وثمانمائة غرام من مادة الحشيش المخدر و( 20 ) عشرين غرام من مادة الهيروئين المخدرة وميزان الكتروني لوزن المواد المخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.
تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
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