ماينتس يُعمق جراح بايرن ميونيخ ويهزمه بثلاثية

سقط حامل لقب الدوري الألماني بايرن ميونيخ خارج ملعبه في المباراة التي جمعته بماينتس، حيث تعرض للهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ورغم أن ساديو مانيه نجح في تسجيل هدف التقدم للبايرن في الدقيقة 30، إلا أن ماينتس استطاع التفوق على الفريق البافاري وتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق لودوفيتش أغورك في الدقيقة 65، ولياندرو باريرو في الدقيقة 73، وآرون مارتين في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 59 نقطة، مما يعرض صدارته للخطر من قبل بوروسيا دورتموند بينما رفع ماينتس رصيده إلى 45 نقطة، مما يعزز فرصه في تأهله للمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.