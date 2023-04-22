إن التهاب الحفاض ليس متعلقا بحديثي الولادة أو الأطفال فقط، بل هو متعلق بأي شخص يرتدي تلك الحفاضات مثل كبار السن الذين لا يستطيعون قضاء حاجتهم بسبب المرض أو العجز.

ونظرا لأن التهاب الحفاض أمر مزعج ومؤلم سواء للأطفال أو غيرهم أحببنا أن نبين لكم في السطور أدناه ماهية التهاب الحفاض وأسبابه وعلاجه بالمنزل وكيفية الوقاية منه ومتى يجب مراجعة الطبيب.

كل هذا سنوضحه في هذا المقال متمنيين الصحة والسلامة للجميع.

ما هو التهاب الحفاض؟

هو عبارة عن التهاب يصيب الجلد تحديدا المنطقة التي يغطيها الحفاض، فيظهر هذا الالتهاب على شكل لطخات جلدية ملتهبة على مقعدة الطفل حيث تسبب الألم وعدم الراحة.



أين يظهر التهاب الحفاض؟

إن التهاب الحفاض يصيب مقعدة الطفل والأعضاء التناسلية والآليتان والفخذ، أي أنه يصيب المنطقة التي يغطيها الحفاض.

أعراض التهاب الحفاض:

تهيج الجلد والحكة.

عدم الراحة وانزعاج الطفل أثناء تغيير الحفاض.

التهاب الجلد.

ظهور تقرحات في مقعدة الطفل أو بالمنطقة التي يغطيها الحفاض.

أسباب الإصابة بالتهاب الحفاض:

ترك الحفاضات على الطفل مبللة ومتسخة لفترة طويلة.

إذا كان الطفل يعاني من الإكزيما فتكون بشرته حساسة.

شد الحفاض على الطفل.

عدم تجفيف المنطقة للطفل قبل وضع الحفاض.

عدم تعريض الطفل للهواء لفترة ولو قصيرة.

تغيير النظام الغذائي للطفل.

تحسس الطفل لأنواع معينة من الحفاض أو المناديل.

علاج التهاب الحفاض بالمنزل:

تجفيف المنطقة وتعريض الطفل للهواء.

استعمال بعض أنواع المراهم التي تخفف من الالتهاب.

ضرورة تفقد الطفل وتغيير الحفاض باستمرار.

تغيير نوع الحفاض لأنه قد يكون تحسس من مكونات الحفاض المستخدم له.

أعراض تلزم معها مراجعة الطبيب:

إذا ترافق الطفح الجلدي بحمى.

شدة الطفح الجلدي.

استمرار الالتهاب رغم العلاج المنزلي.

نزف الطفح الجلدي.

الألم والبكاء عند التبول أو البراز.

الوقاية من التهاب الحفاض

التغيير للطفل باستمرار وعدم تركه بنفس الحفاض لفترة طويلة.

شطف المنطقة للطفل بماء دافئ قبل وضع الحفاض.

تجفيف المنطقة للطفل وتعريضها للهواء.

استعمال المرهم الخاص بالتهاب الحفاض بشكل منتظم.



عدم شد الحفاض أو لبس الملابس الضيقة.

ضرورة غسل يدي الأم أو مقدمة الرعاية للطفل حتى لا تنتقل العدوى لبقية أجزاء جسم الطفل.

وفي النهاية إن العناية بنظافة الطفل بشكل صحيح يحول دون إصابته بالتهاب الحفاض.