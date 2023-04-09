هل يطلب ترامب اللجوء في روسيا؟

لا يبدو لجوء دونالد ترامب الى روسيا فكرة مرجحة رغم مواجهته ملاحقات قضائية عديدة في بلاده، لكن تاجر الاسلحة الروسي فيكتور بوت اقترح على الرئيس الاميركي السابق القيام بهذه الخطوة، محذرا اياه من انه يخاطر بحياته ان لم يفعل.

وفي رسالة وجهها الى ترامب من موسكو، حذر بوت الاخير من ان ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن التي تعتبره عقبة في طريقها، تريد وضع حد لحياته وليس مجرد اقتياده الى المحاكم والسجون.

واكد تاجر السلاح الروسي لترامب في الرسالة التي القاها امام الصحفيين، انه سيكون موضع ترحيب وسيجد ملاذا امنا في روسيا، كما انه سيستطيع من هناك “قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي”.

وكان حُكم على بوت بالسجن 25 عاماً في الولايات المتحدة التي تسلمته من تايلاند عقب توقيفه عام 2008.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي تم الافراج عنه في اطار صفقة تبادل شملت اطلاق سراح نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت تقضي عقوبة بالسجن في روسيا بتهمة حيازة المخدرات.

ومن جانبه، دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في مانهاتن الأمريكية مساء أمس ببراءته من 34 تهمة جنائية وجهت اليه من خلال لائحة اتهامات ترامب تشكلت من 16 صفحة.

وتتضمن الإتهامات ارتكاب ترامب جريمة تزوير السجلات التجارية حيث كان جزئيا “للترويج لترشيحه” تهمته تورطه في مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

وكانت محكمة في مانهاتن بنيويورك استدعت الرئيس الأمريكي السابق الاسبوع الماضي ووجهت اليه 34 تهمة جنائية، دفع الأخير ببراءته منها.

وتشكلت لائحة اتهامات ترامب من 16 صفحة، زعمت ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا “للترويج لترشيحه”.

كما زعمت اللائحة الرئيس السابق متورط في مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

