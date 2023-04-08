هل تساءلت يومًا كيف يتمكن بعض الأشخاص من التوافق في بيئات مختلفة و مع أشخاص مختلفين؟ الجواب بسيط: إنها الكاريزما. في هذه المقالة ، سوف نوضح لك سبب وكيفية تحسين الكاريزما لديك!

لماذا تحتاج إلى تحسين الكاريزما الخاصة بك؟

لأنه من السهل ملاحظة الأشخاص ذوي الكاريزما. الجميع يريد التسكع معهم والتحدث إليهم. تفتح لهم الأبواب أينما ذهبوا.

هل يستخدم هؤلاء الأشخاص تقنيات غامضة أم يعرفون شيئًا لا تعرفه أنت؟ يسميهم بعض الأشخاص “الفراشات الاجتماعية” ، بينما يسميهم آخرون “قادة المجتمع”. و معظم الناس يطلقون عليهم لقب “أصحاب الكاريزما”.

ولا تنخدع: الكاريزما هي واحدة من تلك الأشياء التي لا يتحدث عنها الناس بشكل كافٍ ، وتحتاج إلى المزيد منها في حياتك.

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إليك كيفية تحسين الكاريزما لديك

قبل أن نتحدث عن كيفية تحسين الكاريزما لديك ، فلنتحدث عن ماهية الكاريزما ولماذا تحتاج إلى المزيد منها.

ما هي الكاريزما؟

الكاريزما ليست شيئًا ولدت به؛ إنها مهارة تتعلمها وتحسنها بمرور الوقت. إنه مزيج من أشياء مثل الثقة والسحر والفكاهة والمهارات الاجتماعية والذكاء العاطفي.

إذا تعلمت كيف تكون جذابًا ، فسوف ينجذب الناس إليك من تلقاء أنفسهم. بعد ذلك ، سيكون من السهل التعرف عليهم كأشخاص.

هذا يجعلك محبوبًا أكثر و ذا تأثيرًا ولا يُنسى. نتيجة لذلك ، تظهر فرص أفضل ، في كل من حياتك الشخصية والمهنية.

مع توفر فرص أفضل ، تحتاج إلى الاستعداد للاستيلاء و فرض فلسفتك على الآخرين. في هذه الصدد ، يقدم تطبيق Audiolaby كل ما تحتاجه لتحضير نفسك عندما يحين الوقت.

لذلك ، دون مزيد من اللغط ، إليك أفضل النصائح التي يمكنك اتباعها لزيادة جاذبيتك:

7 وصايا لتقوية الكاريزما الخاصة بك

الوصية رقم 1: اعمل على لغة جسدك

تعتبر لغة جسدك جزءًا كبيرًا يحدد نظرة الناس إليك ، و لا يعتبر هذا سرا كبيرا.

عندما تتراخى ، وتتجنب الاتصال بالعين ، وتقف وذراعيك متقاطعتين ، ستبدو و كأنك غير متأكد من نفسك ولا تريد التحدث إلى الناس.

قف منتصبًا ، وانظر في عيون الناس ، وحافظ على استقامة ظهرك. هذا يجعلك تبدو واثقًا وودودًا.

لذا، فإن الخطوة الأولى لزيادة الكاريزما هي الانتباه إلى لغة جسدك والعمل على تحسينها. إليك بعض الأماكن الجيدة للبدء منها:

قف منتصبًا مع رفع كتفيك إلى الخلف ورفع ذقنك

تواصل بالعين مع الناس عندما تتحدث إليهم

حافظ على وضعية مفتوحة عن طريق عدم عقد ذراعيك أو رجليك

استخدم إيماءات اليد لإبراز النقاط المهمة في رسالتك ، لكن لا تبالغ في الأمر ، حيث سيجدها البعض غريبًا.

الوصية رقم 2: تعلم كيف تتحدث وتوضح أهم الرسائل في حديثك

الأشخاص الذين يتمتعون بالكاريزما يجيدون الاستماع والتحدث. يقولون ما يفكرون به ويشعرون به بطريقة واضحة وموجزة ، مما يجعلهم أكثر إقناعًا وتأثيرًا.

لا يفكر معظم الناس كثيرًا في مدى جودة حديثهم. إنهم لا يعرفون أن هذه مهارة مهمة لنموهم الشخصي.

لكن إليك بعض الحقائق المهمة:

من المهم أن تكون قادرًا على التحدث وقول ما تفكر فيه. إنها خطوة على طريق أن تصبح شخصًا أفضل.

يعتمد النمو المجتمعي على قدرة الناس على التواصل بشكل جيد من خلال اللغة. تتيح لنا اللغة فرصة إخبار الآخرين بما نفكر فيه وما نحتاجه، و يعد هذا مهم لتكوين صداقات وبناء الثقة واكتساب المزيد من الكاريزما. إنه يساعدنا في التفاوض وحل النزاعات وإقناع الآخرين والتأثير عليهم وفهم شعورهم. هذه كلها مهارات يمتلكها الأشخاص ذوو الكاريزما العالية.

إذن ، إليك بعض النصائح لتحسين جاذبيتك وقدرتك على التحدث إلى الناس:

تحدث بصوت واضح وواثق.

استخدم وقفات للتأكيد على النقاط المهمة في رسالتك ومنح الناس الوقت لمعالجة كلماتك.

استخدم سرد القصص لإشراك الناس وجعل أفكارك لا تنسى.

الوصية رقم 3: قبل أن تتحدث ، تعلم كيف تستمع

الأشخاص ذوو الكاريزما لا يجيدون التحدث فحسب ، بل هم مستمعون جيدون أيضًا. استمع لما يقوله الآخرون، أظهر التعاطف، واطرح أسئلة جيدة.

هذا يجعل الناس يشعرون أنه يتم سماعهم والاهتمام بهم ، وهو أمر مهم لبناء علاقات قوية. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإظهار اهتمامك:

انتبه إلى الشخص الذي تتحدث إليه ، بدلاً من التفكير فيما ستقوله أنت بعد ذلك.

أظهر التعاطف من خلال الاعتراف بمشاعر الشخص ووجهات نظره.

اطرح أسئلة مفتوحة لتشجيع الشخص على مشاركة المزيد.

لخص ما قاله الشخص لإظهار أنك تستمع إليه ولتوضيح أي سوء فهم.

تذكر أن الناس يحبون التحدث عن أنفسهم وعن إنجازاتهم.

استفد من ذلك في كل تفاعل اجتماعي ولا تنس إضافة قيمة إلى كل محادثة ، مع كل فرصة.

الوصية رقم 4: أظهر الثقة في أفعالك

الأشخاص ذوو الكاريزما واثقون دائمًا من أنفسهم ، سواء كانوا يقدمون عرضًا تقديميًا أو يلتقون بأشخاص جدد أو يتخذون خيارًا ما.

لديهم إيمان بأنفسهم وما يمكنهم فعله. إنهم سعداء بتحمل المسؤولية. وبسبب ذلك ، يشعر كل من حولهم بالثقة نحوهم.

فيما يلي بعض الطرق الرائعة لتصبح أكثر ثقة. وتذكر أن البعض ينجح في التظاهر بها حتى تصبح جزء من شخصيتهم.

ثق بنفسك وبقدراتك.

خاطر بشكل محسوب وكن منفتحًا على التجارب الجديدة.

لا تخف من التحدث ومشاركة آرائك.

تعلم أن تقول “لا” عندما تحتاج إلى ذلك ، وتدافع عن نفسك و مواقفك عند الضرورة.

بشكل عام ، الثقة هي سمة أساسية تحتاج إلى تطويرها من أجل زيادة الكاريزما لديك.

الوصية رقم 5: كن أصيلًا وحقيقيًا

لا أحد يحب الأشخاص المزيفين. هذه ليست كاريزما ، إنها اعتلال اجتماعي! ولا يمكن للمرضى النفسيين البقاء في نفس المنزلة لفترة طويلة ، لأن الناس سيكتشفون حقيقتهم في نهاية المطاف من خلال أفعالهم.

الأشخاص ذوو الكاريزما لا يهتمون بما يعتقده الآخرون. إنهم حقيقيون وصادقون ، ويمكنك معرفة ذلك من خلال كيفية معاملتهم للآخرين.

إنهم لا يحاولون أن يكونوا شيئًا ليسوا عليه أو يتصرفون وكأنهم يعرفون كل شيء. إنهم صادقون ومتواضعون وضعفاء ، مما يجعل الناس أكثر ارتباطًا بهم.

لذلك ، لتحسين الكاريزما لديك ، يجب أن تكون أصيلًا وأصليًا. إليك كيف تفعل ذلك:

كن صادقًا مع نفسك وقيمك

اعترف بأخطائك ونقاط ضعفك وكن على استعداد للتعلم منها

لا تحاول إقناع الناس من خلال التظاهر بأنك لست شخصًا آخر – أظهر الضعف من خلال مشاركة معاناتك وطلب المساعدة عند الحاجة.

لكن كن حذرًا ، فبعض الأشخاص سيساعدونك فقط على حساب إرضاء غرورهم. ابحث عن أشخاص يمكنك الوثوق بهم!

الوصية رقم 6: تحلى بسلوك إيجابي واستمتع بالعملية

بغض النظر عما يزعجك ، حاول أن تظل هادئًا وتثق بنفسك. أيضًا ، انظر إلى أي مشكلة على أنها فرصة للتعلم والنمو!

يختار الأشخاص ذوو الكاريزما رؤية الخير في الآخرين وفي المواقف ، ويجعلون الآخرين يشعرون بالرضا عن أنفسهم أيضًا. إنهم يعلمون أن الظروف السيئة يمكن أن تساعدهم على النمو وأن الأوقات الصعبة موجودة لاختبار مدى قدرتهم على التكيف.

إنهم شجعان لكنهم في المقابل يدرسون جميع أفعالهم. هذا يجعلهم ممتعين و إيجابيين.

هذا ما تبدو عليه القيادة الحقيقية. بهذه الطريقة ، يمكنك تحسين الكاريزما لديك عن طريق القيام بالتمارين الذهنية التالية:

ركز على الخير في الناس والمواقف بدلاً من السيئ.

استخدم لغة إيجابية وتجنب الحديث الذاتي السلبي.

ابتسم واضحك كثيرًا ، واجعل الآخرين يشعرون بالرضا عن أنفسهم.

مارس الامتنان بتقدير الأشياء الجيدة في حياتك

الوصية رقم 7: مارس التعاطف واللطف

نحن بحاجة لرؤية المزيد من اللطف والتعاطف في عالمنا و مجتمعاتنا.

الحياة لا تتعلق بكسب الكثير من المال والاحتفاظ به لنفسك فقط. بدلاً من ذلك ، يتعلق الأمر بإيجاد طريقك ومشاركة سعادتك ونجاحاتك مع الآخرين.

ابحث عن معنى في حقيقة أنك تريد أن تجعل العالم أفضل.

يعرف الأشخاص ذوو الكاريزما العالية هذا جيدًا ويعاملون الآخرين بلطف وتفهم. هذا يمنحهم المزيد من الكاريزما ويسهل عليهم الإعجاب والاحترام.

أيضا ، هذا يساعدهم على تقوية العلاقات.

إليك بعض الطرق لممارسة التعاطف وأن تكون أكثر لطفًا:

ضع نفسك مكان الآخرين وحاول فهم وجهات نظرهم.

أظهر التعاطف والتفهم تجاه الآخرين ، حتى عندما لا تتفق معهم.

ابذل قصارى جهدك لمساعدة المحتاجين وإظهار الكرم كلما استطعت.

مارس أعمال لطف عشوائية خلال يومك!

افعل كل هذا وستجد السعادة الحقيقية والوفاء!

أفكار أخيرة

ضع في اعتبارك أن الكاريزما هي مهارة تتعلمها ، لذلك لا تخف من تجربة الأشياء وارتكاب الأخطاء.

لا يتعلق الأمر بالتظاهر بأنك لست شخصًا آخر. بدلاً من ذلك ، يتعلق الأمر بإبراز أفضل ما فيك وإظهاره بأفضل طريقة ممكنة.

كن صادقًا مع من أنت وما تؤمن به. تأكد مما تفعله وكن صادقًا مع نفسك. شجع السلوك الجيد وأظهر اللطف والتعاطف.

إن تحسين الكاريزما لديك ليس جهدًا تقوم به لمرة واحدة أو ليوم واحد. إنها رحلة تدوم مدى الحياة وتحتاج إلى اهتمام وممارسة مستمرين.

يمكنك أن تصبح الشخص الكاريزمي الذي طالما رغبت في أن تكونه مع ما يكفي من الممارسة والوقت والعمل الجاد.

المصدر: Alux.com