تعرف على الوظيفة المناسبة لك بحسب علم الأرقام

يدرس علم الأرقام المعاني الرمزية للأرقام وتأثيرها على حياة الفرد. يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لسمات شخصية الفرد ، وإعجابه وكراهيته ، والتوافق مع الأشخاص الآخرين ، وأفضل مهنة مناسبة لك. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن اختيار المهنة يجب أن يعتمد على اهتماماتك ومهاراتك ومعرفتك التي اكتسبتها. فيما يلي بعض الاقتراحات المهنية العامة بناءً على علم الأرقام.

كيف تعرف رقمك:

رقم 1: المولود يوم 1 ، 10 ، 19 ، 28 من أي شهر

رقم 2 – المولود يوم 2 و 11 و 20 و 29 من أي شهر

رقم 3 – المولود يوم 3 و 12 و 21 و 30 من أي شهر

رقم 4 – المولود يوم 4 و 13 و 22 و 31 من أي شهر

رقم 5 – المولود يوم 5 و 14 و 23 من أي شهر

رقم 6- المولود يوم 6 و 15 و 24 من أي شهر

رقم 7 – المولود يوم 7 و 16 و 25 من أي شهر

رقم 8- المولود يوم 8 و 17 و 26 من أي شهر

رقم 9- المولود يوم 9 و 18 و 27 من أي شهر

أرقام ومهن

رقم 1

تناسبهم الأدوار القيادية أو ريادة الأعمال أو أدوار المساهم الفردي أو الحياة السياسية أو الرياضة أو الفنون. يمكنهم أيضًا العمل في القطاعات المهنية في قطاع الطاقة ، والطاقة النووية ، والمستشفيات ، والأدوية ، والكيماويات والذهب.

رقم 2

تناسبهم المهنة التي تنطوي على التعاون والعمل الجماعي ، وخدمة العملاء ، والدبلوماسيين ، والمشورة ، والعمل الاجتماعي ، والرعاية الصحية ، وسوق الأوراق المالية ، والمصارف ، والمشروبات الغازية، ومنتجات الألبان والحليب ، ومتاجر الخمور ، والاستيراد والتصدير ، وقطاع النسيج.

رقم 3

تناسبهم المهن في مجال الترفيه أو الإعلام أو الخطابة أو التدريس أو الكتابة أو الإعلان أو أي شيء يتضمن الإبداع والتعبير عن الذات. نظرًا لأن كوكب المريخ يحكم الرقم 3 ، فيمكنهم أيضًا جعل حياتهم المهنية في السيارات والعقارات والأسلحة والذخيرة والجراحة الطبية.

رقم 4

المهنة المناسبة لهؤلاء الأشخاص هي المالية أو المحاسبة أو القانون أو الهندسة أو العلوم أو أي مهنة تتطلب الدقة والاهتمام بالتفاصيل. يحكم كوكب عطارد رقم 4 ، وبالتالي فإن الوظائف في السلع الاستهلاكية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والسفر والسياحة والوسائط المطبوعة وعلم التنجيم هي أيضًا خيارات جيدة.

رقم 5

تناسبهم المهن التي تتضمن السفر أو المبيعات أو التسويق أو العلاقات العامة أو أي شيء يسمح بالحرية والمغامرة. يمكن أن يكون لدى الأشخاص رقم 5 أيضًا خيارات جيدة في المؤسسات المالية والمصرفية والشركات المالية غير المصرفية والمعاهد التعليمية والقانون والخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات الاستشارية أو يمكن أن يكون لديهم شركة استشارية خاصة بهم أو العمل في المنظمات الدينية.

رقم 6

أفضل خيار مهني مناسب لهم هو الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الإرشاد أو أي مهنة تتضمن مساعدة الآخرين. بخلاف ذلك ، نظرًا لأن كوكب الزهرة يحكم الرقم 6 ، فإن الماس والمجوهرات الماسية والأزياء وصناعة الأفلام ومستحضرات التجميل والعلامات التجارية الفاخرة والعطور والديكور الداخلي هي أفضل الخيارات المهنية.

رقم 7

أنسب مهنة للرقم 7 هي في البحث أو التحليل أو العلوم أو التكنولوجيا أو أي مهنة تنطوي على العزلة والتأمل. كما ان لديهم خيارات مهنية جيدة في البنية التحتية الإلكترونية وعمل الاتصال وإعادة تدوير النفايات والتحري.

رقم 8

العمل في مجال الأعمال التجارية أو الإدارة أو المالية أو القانون أو أي شيء ينطوي على قوة أو سلطة هو خيار مهني مناسب لأصحاب الرقم 8. يمكن لهؤلاء الأشخاص أيضًا جعل حياتهم المهنية في صناعة خام الحديد والجلود والفحم وتجارة الخردة والمحاماة أو يمكنهم أيضًا أن يصبحوا قضاة.

رقم 9

إن العمل في مجال العمل الإنساني أو العمل الخيري أو التعليم أو الرعاية الصحية أو أي مهنة تنطوي على إحداث تأثير إيجابي على المجتمع هو الخيار الأنسب لأصحاب الرقم 9. بخلاف ذلك ، يمكنهم اختيار وظيفة في تكنولوجيا الفضاء ونظام الرادار والتكنولوجيا اللاسلكية.

يرجى ملاحظة أن هذه اقتراحات عامة وأن هناك استثناءات لكل قاعدة.

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