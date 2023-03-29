29-03-2023
تحجيب المطاعم في الحسكة خلال أوقات الصيام
ألزمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة “الحسكة”، كافة المطاعم والمقاهي والكافتريات، بوضع ساتر على الأبواب والنوافذ. خلال تقديمهم الطعام والشراب لغير الصائمين في أوقات الصيام.
وقال مدير الشؤون الصحية، “باسل عباوي”إن المخالفين سيتعرضون للمساءلة والمخالفة. عبر إغلاق المحل بالشمع الأحمر، لافتاً أن هذا يأتي للتقيد بمبادئ الآداب العامة احتراماً لمشاعر الصائمين.
وبناءً على حديث “عباوي” عن مبادئ الآداب العامة، فإنه من الضروري تطبيق القرار طيلة شهر رمضان. صباحاً ومساء. مراعاةً لمشاعر الصائمين الفقراء !
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