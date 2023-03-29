سفينة مساعدات باكستانية تصل سوريا

رست سفينة باكستانية، هي الثانية خلال عشرة أيام، في ميناء اللاذقية أمس، حاملة على متنها 200 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بالتوازي مع طائرات المساعدات التي تحط أسبوعيا في مطار دمشق الدولي.

وسفينة المساعدات الباكستانية التي وصلت أمس إلى اللاذقية تحمل على متنها مولدات كهربائية لتقديمها للمدارس في المحافظة دعماً للعملية التعليمية، إضافة لمواد طبية وغذائية.

وقال السفير الباكستاني في سوريا شاهد أختر: "هذه السفينة هي الثانية التي تحط في ميناء اللاذقية خلال عشرة أيام لدعم المتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن سفينتين تجاريتين تحملان كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية ستصلان سوريا تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة".