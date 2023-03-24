إضراب 31% من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية

قال متحدث باسم شركة "توتال إنرجيز" إنّ 31% من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية الكبرى أضربوا عن العمل صباح اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الطاقة آنياس بانييه روناشير إنّ شحنات الوقود من مصفاة "جونفريفيل" التابعة للشركة في نورماندي استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد تدخّل الشرطة لتفريق العاملين الذين أغلقوها.

وفتحت الشرطة الطريق إلى المصفاة في وقت مبكر من صباح اليوم حتى يتمكن الموظفون من الذهاب إلى العمل.

وتظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص، أمس، في مختلف أنحاء فرنسا، وفق نقابة "سي جي تي"، فيما اقتصر العدد، بحسب وزارة الداخلية، على مليون وثمانين ألفاً، في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.

وتعطّلت خدمات القطارات وأُغلق بعض المدارس، فيما تراكمت القمامة في الشوارع، وتعطّل توليد الكهرباء مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يمد سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور في طريق سريع قرب تولوز جنوبي غربي البلاد، وتسببت الإضرابات بإغلاق طرق في مدن أخرى فترة وجيزة.