التشيك تعلن إيقاف مساعداتها العسكرية لأوكرنيا بسبب نفاد مستودعاتها

أعلن رئيس جمهورية التشيك، أمس الأربعاء، أن بلاده لم تعد قادرة على مساعدة أوكرانيا عسكرياً من خلال توريد الأسلـحة، وذلك بسبب النقص الذي تعاني منه مستودعاتها العـسـكرية.

وقال الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، خلال مقابلة صحافية إن "جمهورية التشيك ساعدت أوكرانيا قدر الإمكان في نقل وتوريد الأسـلحة والبلاد غير قادرة على إنتاج الذخيرة بشكل كاف والمستودعات العسكرية باتت تعاني من نقص ملموس".

ووفقاً للرئيس التشيكي فإن بلاده لديها الفرصة في توسيع الإنتاج في مجال الدفاع الجوي والذخيرة، ولكن هناك مشكلة بسبب نقص العمالة مع معدل البطالة الحالي المنخفض للغاية في الجمهورية، لافتاً إلى أن الخروج من الوضع يتطلب جذب العمال من أوكرانيا



كما وافق بافيل على قرار ألمانيا بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، والذي "فتح الباب أمام جميع الدول الأخرى"، مشيراً إلى أن كييف بحاجة إلى عربات مدرعـة ومدفعية وذخيرة وأنظمة دفاع جوي من أجل "هـجـوم ناجح".

وشدد بافيل على أن "مـقاتلات ميغ 29 التي تعتزم بولندا وسلوفاكيا نقلها إلى أوكرانيا، ستساعد وكل طائرة بهذا الإطار مهمة"، مضيفاً أن توفير الطائرات الغربية سيكون خطوة منطقية، معتبراً أن هذا العام سيكون حاسماً لتطور الحـــ.رب.

يذكر أنّ التشيك تعهّدت، في وقتٍ سابق، إلى جانب بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك وهولندا وسلوفاكيا، بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة.

وقال بافيل حينها إنّه "يجب عدم وضع حدود" للمساعدة العـسكرية الغربية لأوكرانيا، مضيفاً أنها "تحتاج دروع وطائرات بدون طيار ومدفـعية وصـواريـخ بعيدة المدى، أو ربما بدون طائرات تفوق سرعة الصوت".