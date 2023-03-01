قوات فاغنر تقضي على بوريس جونسون في أرتيوموفسك

أفاد قائد وحدة هجومية في مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بأنّ أفراد المجموعة هزموا في ضواحي أرتيموفسك (باخموت) وحدة أوكرانية تحمل اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون.

وأظهر قائد الوحدة الغنائم التي حصلوا عليها خلال المعارك في الضواحي الجنوبية لمدينة أرتيموفسك، من بينها علم وحدة من اللواء الميكانيكي المنفصل الـ24 من غرب أوكرانيا، وكتب عليه "وحدة بوريس جونسون".

وأشار إلى أنّ العسكريين الأوكرانيين استخدموا مراراً شارات مع أعلام الولايات المتحدة.

ويقع اللواء الميكانيكي المنفصل الـ24 في مدينة يافوروف في مقاطعة لفوف الأوكرانية.

وعام 2005، وصف وزير الدفاع الأوكراني آنذاك أناتولي غريتسينكوف هذا اللواء بأنه أفضل وحدة عسكرية في القوات البرية الأوكرانية. وشاركت وحدات تابعة لهذا اللواء في بعثات حفظ السلام في كوسوفو والعراق.

ومنذ بداية عام 2014، شاركت المجموعات التكتيكية الثقيلة التي تم تأسيسها على أساس هذا اللواء في الأعمال القتالية قرب مدن سلافيانسك وكراسني ليمان وكراماتورسك وليسيتشانسك في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، من أنّ الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة، مؤكداً أنّ "العدو يدمّر بصورة مستمرة كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا".

ومنذ أكثر من شهر، تتحدّث وسائل الإعلام الغربية بصورة خاصة عن معركة باخموت، التي يخشى حلفاء كييف أن تكون السيطرة الروسية عليها مفتاحاً لتهاوي الجبهة كلها في أيدي القوات الروسية خلال الشتاء القاسي، فيما تؤكد المصادر الروسية أنّ القوات الأوكرانية والمرتزقة يواجهون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.