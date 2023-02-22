الأردن: لن نجبر اللاجئين على العودة.. ونأمل عودة سوريا لدورها في المنطقة

أكّد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول أن الأردن تعد وحدة الأراضي السورية أساساً لها، مشيراً إلى أن موضوع الحدود بين البلدين وعمليات التهريب للمخدرات والأسلحة ما يزال مقلقاً لعمّان ويرتّب عليها أعباءً كبرى.

وفي لقاءٍ مع قناة “CNN” الأمريكية، قال الشبول: إنّ “الأردن الأقرب جغرافياً لسوريا التي تمرّ بظروف معقّدة ومتداخلة وبتعدد الأطراف المؤثرة فيها منذ 2011”، مشدداً على أن “السوريين هم من يقرروا مآلات الأزمة الحالية”.

وفي ملف اللاجئين السوريين، أعرب الشبول عن “أمله بأن تساعدهم الظروف على العودة الطوعية لبلادهم”، وقال: “لن نجبر أحداً على العودة، فالعودة الطوعية هي الأساس؛ لكننا نأمل أن تعي كل الأطراف المعنية في الموضوع السوري حقيقة أساسية مفادها، أن تعود سوريا دولة موحدة عربية ولدورها الأساسي في المنطقة”.

وبيّن الشبول أن “موقف الملك عبد الله الثاني في مكالمته الهاتفية مع الرئيس بشار الأسد، وزيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا، جاءت في إطار ظرف إنساني خطير وكارثي”، مضيفاً: “قمنا بالواجب وما زلنا نقوم بدعم الأشقاء”.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأردنية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة دمشق، الأسبوع الماضي، التي أكّد أنها كانت محطة لبحث العلاقات بين الأردن وسوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة وينهي هذه الكارثة، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها.

وأضاف الصفدي في تصريح لقناة “المملكة” الأردنية من مطار دمشق الدولي، أنه “بحث خلال لقائه بالرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، الجهود المبذولة لتهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين، ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكّل خطراً علينا جميعاً”.

يشار إلى أن هناك عدداً من الملفات التي تدفع الأردن إلى التخلي عن سياسته التي نهجها مع سوريا في بداية الحرب 2011، وأبرزها هو الوضع الاقتصادي، والعودة إلى تطبيع العلاقات معها، ففي 2021 أكّد الملك الأردني عبد الله الثاني، أن الأردن هو ثاني أكثر دولة تضرراً بعد سوريا من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، إلى جانب أن الأردن محتاج إلى التعامل مع الحكومة السورية والتعاون معها باعتباره يستضيف ما يقارب مليون لاجئاً سورياً.