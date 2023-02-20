20-02-2023
دير الزور: إثر خلافات عائلية.. أم تنهي حياة ابنها بالاشتراك مع أشقائه
أعلمت شرطة منطقة الميادين في دير الزور بوجود جثة في قرية سعلو التابعة لمنطقة الميادين لرجل يدعى (معيوف . ع) وعليها آثار ضـ.رب بواسطة أداة حادة أدت إلى تهشم رأسه.
تم التوجه إلى المكان على الفور ومعاينة الجثة وبعد والتحري وجمع المعلومات والأدلة تم الاشتباه بذوي المغدور، وبالتحقيق مع والدته المدعوة (شنيه . خ) وشقيقه المدعو (عبيده .
ع) وشقيقته المدعوة ( د . ع ) اعترفوا بإقدامهم على قتله إثر خلافات عائلية، حيث قامت والدته بالاشتراك مع شقيقه على ضربه على رأسه بواسطة فأس حديدي أثناء نومه في الفراش ووضع الجثة أمام منزلهم والادعاء أنهما وجدا المغدور مقتولاً أمام المنزل، كما اعترفت شقيقتهم المدعوة (د. ع) بمحاولة إخفاء الجثة.
تمت مصادرة أداة الجريمة وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وزارة الداخلية
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