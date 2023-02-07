تاريخ الزلازل في سورية

شهدت سوريا عبر التاريخ عدداً من الزلازل التي خلَّفت وراءها خسائر كبيرة سواء من الناحية البشرية أو حتى المادية، من بين هذه الزلازل نذكر:

زلزال دمشق سنة 847:

في 24 تشرين الأول 847 شهدت مدينة دمشق في سوريا زلزالاً متعدد الضربات، إذ امتد من مدينة دمشق في سوريا إلى مدينة أنطاكيا التركية شمالاً وإلى الموصل شرق سوريا.

تجاوز عدد الضحايا الناجم عن هذا الزلزال 20 ألف شخص في مدينة أنطاكيا و50 ألفاً في الموصل، فيما يعتقد العلماء أنه من بين أقوى الزلازل التي ضربت صدع البحر الميت في التاريخ.

زلزال حلب 1138:

في 11 تشرين الأول سنة 1138 شهدت مدينة حلب أحد أقوى الزلازل في تاريخ الكرة الأرضية، تسبب الزلزال حسب "britannica" في مقتل أزيد من 230 ألف شخص فيما بلغت قوته 8.5 درجة على مقياس ريختر.

زلزال حماة 1157:

سنة 1157 وبالقرب من مدينة حماة بسوريا حدث أحد أكثر الزلازل المدمرة في تاريخ المنطقة، حيث قدر عدد الضحايا بعشرات الآلاف، و يذكر المؤرخ الطرابلسي د. عمر تدمري في كتابه "تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور" أن الزلزال العظيم هذا أصاب كونتية طرابلس التي كانت تحت الحكم الصليبي في زمن الكونت ريموند الثالث، وهلك أكثر أهلها، فيما هُدم كثيراً من أبنيتها.

