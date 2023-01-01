في قبضة الأمن.. شبكة تمتهن تجارة المخدرات في اللاذقية وريفها

درات في اللاذقية من إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص ضمن أحد المنازل في محلتي اللاذقية وجبلة وهم المدعوين (مجد. ا) و(مصطفى. ف) و(بشار. ح) و(يحيى. ك) و(حسن. ي).

وبتحري المنزل وملابسهم، عثر على سبعة كفوف من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها «1.314» كيلو غرام، و «186» حبة كبتاغون مخدرة و«112» حبة دوائية مخدرة متنوعة، ودراجة نـ.ارية، ومبلغ مالي قدره ثمانمائة وخمسة وخمسين ألف ليرة سورية ،وشنـ.تيـ.انة حديدية، ومـ.وس كباس عدد «3»، ومحفظات صغيرة تحوي قطع حشيش مخدر، وجوازات سفر.

وبتدقيق وضعهم تبين أنه يوجد بحق اثنين منهم إذاعات بحث بجرائم مخدرات.

وخلال لتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على حيازة المواد المخـدرة وتعاطيها وترويجها، وذلك ضمن مدينة اللاذقية وريفها واستئجار منزلين في ريف المدينة بقصد التعاطي، وإخفاء المواد المخدرة بقصد ترويجها وبيعها بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف جميع المتورطين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص.