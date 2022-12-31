إيطاليا تحظر حفلات الهذيان

أصدرت السلطات الإيطالية قانوناً جديداً، حظرت فيه تنظيم حفلات الهذيان وغيرها من الأحداث الموسيقية دون تصريح، تحت طائلة الغرامات، أو السجن لمدد مطوّلة.

ووقع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، قانون الحظر مساء الجمعة، بعد أن أقرّ البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اليمينية، بعد جلسة صاخبة أنهاها رئيس المجلس في خطوة تاريخية.

ويواجه منظمو تلك المناسبات أحكاماً بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 آلاف يورو .

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والحكومة إنهما يريدان اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك المناسبات غير المشروعة.

يشار إلى أن حفلات الهذيان العشوائية التي تستخدم فيها موسيقى التكنو الصاخبة، والتي يحضرها الآلاف من رواد الحفلات بشكل متكرر، منتشرة في إيطاليا وفي أوروبا عامة.

وكانت مدينة مودينا الإيطالية في الشمال، استضافت قبل شهر حفلاً من هذا النوع في مصنع مهجور، واستمرّ الحفل عدة ليال، ما جعله حديث الصحف الإيطالية.