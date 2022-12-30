30-12-2022
سقوط طائرة حربية سورية جراء عطل فني و استشهاد قائدها في ريف حلب
سقطت طائرة حربية جراء عطل فني وارتقى قائدها في ريف حلب شمالي سوريا.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري، سقطت ظهريوم أمس في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي.
وكشف المصدر عن أن عطلا فنيا أصاب أجهزة الطائرة، ما تسبب بسقوطها خلال أداء مهمة تدريبية روتينية.
وأضاف المصدر أن“قائد الطائرة لم يتمكن من مغادرتها واستشهد على الفور”.
وحول احتمالات أسباب سقوطها في هذه المنطقة شمال سوريا، نفى المصدر أن تكون قد تعرضت لأي استهداف، مجددا تأكيده أن خللا فنيا تسبب بسقوطتها.
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