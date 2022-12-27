سوق الهال بدمشق.. بيع التمور والموز المستورد بسعر التكلفة

قال معتز السواح عضو اللجنة الدائمة في سوق الهال بدمشق أن اللجنة قامت اليوم بإلزام كافة الأسواق ببيع التمور والموز بسعر التكلفة وذلك عبر إلزام كافة حلقات التجارة بتداول الفواتير بدءاً من المستورد وصولاً إلى باعة المفرق، ومتابعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق لهذه الأسعار، وسبر أسعار الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق بشكل يومي بدءاً من اليوم.

وكان الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدر بتاريخ 15 الشهر الجاري قراراً يقضي بتشكيل لجنة دائمة لسوق الهال بدمشق استناداً لقرار نظام إحداث أسواق الهال وحدد مهمة اللجنة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمثل اللجنة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال خيرو أسد، وحسن العثمان، ومن مجلس محافظة دمشق راتب حسن الشتيوي، ومن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أيهم سعيد، ومن المؤسسة السورية للتجارة غياث الكردي ومن غرفة زراعة دمشق معتز السواح، ومن لجنة سوق الهال رفيق محمد سعيد محمح، ومن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق وموفق طيارة، ورئيس مكتب التسويق والتصنيع في اتحاد الفلاحين.



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