لابيد: نتنياهو ضعيف و"إسرائيل" تتفكك من الداخل 

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية السابق، يائير لابيد، امس الإثنين، إن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو هو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق.

وقال لابيد في تغريدة: "نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق، والحكومة في حالة فوضى، هذه ليست حكومة يمينية بالكامل بل حكومة جنون بالكامل".

وأضاف: ليست لدينا نية للجلوس بهدوء بينما تتفكك دولة إسرائيل من الداخل.

ومن المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة في دولة الاحتلال اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحاً.

ويقول مراقبون إن نتنياهو سيرأس واحدة من أكثر الحكومات انتماء لليمين في تاريخ "إسرائيل" في ظل تولي متشددين وزارات رئيسية.

إذ سيتولى إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، مسؤولية الشرطة بوصفه وزيراً للأمن، بينما ستكون لحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش سلطة واسعة في السماح بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الأزمة الفلسطينية.