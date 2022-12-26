ضبط طن من حبوب الكبتاغون في مرفأ اللاذقية

اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط حوالي طن من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية ضبط حوالي طن من حبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة بطريقة فنية ضمن أحجار ومادة الصوف داخل إحدى الحاويات في مرفأ اللاذقية”.



وتعلن وزارة الداخلية بشكل مستمر ضبطها لشحنات كبتاغون، قادمة في معظمها من مناطق خارج سيطرة الدولة السورية، وفي طريقها للتهريب للخارج .

وتعد حبوب الكبتاغون، أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة، من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق.