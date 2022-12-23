بتهمة التجسس لصالح روسيا.. القبض على ضابط مخابرات ألماني

أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية في تقرير نشرته أمس الخميس، أن جهاز المخابرات الألماني الخارجي (BND) اكتشف وجود جاسوس يعمل لصالح روسيا بين صفوفه.

وقالت الصحيفة ذائعة الصيت في ألمانيا، إن "موظفاً في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية قد خان أسرار الدولة لصالح روسيا"، واصفة الحدث بأنه من "أخطر القضايا منذ تأسيس الجهاز بعد الحرب العالمية الثانية".

وأشارت الصحيفة إلى الضابط الجاسوس باسم "كارستين إل"، مضيفة أن النيابة العامة الألمانية

وجّهت له تهمة "الخيانة" بعد تسريبه معلومات سرية وحساسة إلى أحد أجهزة الاستخبارات في روسيا.

وذكرت الصحيفة أنه بعد اعتقال المتهم، قامت الشرطة بتفتيش منزله وعدة مكاتب في مقار جهاز المخابرات الألماني الخارجي، ونقلت عن برونو كال مدير (BND)، قوله، إنه "تمّ اكتشاف الجاسوس قبل عدة أسابيع من قبل موظفي الجهاز أنفسهم".

وأضاف أنه بعد التأكد من الشكوك حول سلوك المشتبه به، تم إبلاغ المدعي العام الألماني ليتولى التحقيق في القضية، لافتا إلى أنه تم إبلاع مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس أيضاً.

وكانت ألمانيا كشفت عن العديد من قضايا التجسس لصالح روسيا في السنوات الأخيرة، مثلما حدث في دول أوروبية أخرى.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، رفعت أجهزة الاستخبارات مرة أخرى مستوى التأهب، وصدر في 18 تشرين الثاني الماضي حكم بالسجن لمدة عام و9 أشهر مع وقف التنفيذ على ضابط احتياط ألماني في دوسلدورف بتهمة التجسس لصالح روسيا.