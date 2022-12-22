بوتين: منظومة باتريوت الأمريكية متقادمة ويمكننا مواجهتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن منظومة باتريوت للدفاع الجوي التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا منظومة أسلحة متقادمة يمكن لروسيا مواجهتها.

وأضاف للصحفيين أن منظومة باتريوت "متقادمة للغاية" ولا تعمل مثل منظومة "إس-300" الروسية، وأردف قائلًا: "حسنا، سنأخذ هذا في الحسبان وسنجد سبيلا للمواجهة دائما".

وأكد بوتين أن روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بمفاوضات دبلوماسية.

وأضاف للصحفيين: "هدفنا ليس إطالة أمد الصراع العسكري وإنما على العكس إنهاء هذه الحرب، نسعى لتحقيق ذلك وسنواصل السعي، سنكافح من أجل إنهاء هذا (الصراع)، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل بالطبع".