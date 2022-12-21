بوتين يكشف عن وصول صاروخ يوم القيامة للخدمة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “سارمات” ستدخل الخدمة القتالية في المستقبل القريب.

وأوضح بوتين في اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: “هذا العام تجاوز مستوى الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية 91%، كما تستمر عملية إعادة تسليح أفواج قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومات أفانغارد الصاروخية الحديثة ذات المقذوف الحربي الفرط صوتي”.



وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في الاجتماع إنه قد “بدأ العمل في نشر أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات سارمات أر إس 28”.



ومن المفترض أن تحل الصواريخ البالستية العابرة للقارات “سارمات” محل صاروخ “فويفودا”.

بدأت أعمال التطوير في مشروع سارمات في عام 2011، وسيكون الصاروخ الجديد قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي.

ويطلق على صاروخ سارمات في روسيا صاروخ “يوم القيامة”، وفي الغرب – “الشيطان”، حيث يتم اختباره طوال عام 2022، وهو أقوى صاروخ نووي مع أبعد مدى في العالم.