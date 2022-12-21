بايدن يعتبر الاتفاق النووي الإيراني في حكم الميت

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك، حسبما يظهر تسجيل مصور نشر الثلاثاء.

والتسجيل الذي صور على الأرجح في الثالث من تشرين الثاني خلال زيارة بايدن إلى كاليفورنيا، تظهر فيه امرأة تطلب من بايدن أن يعلن أن "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي).

وتسأل المرأة التي كانت تضع على شعرها شريطة بألوان العلم الإيراني على ما يبدو، بايدن بينما كان يصافح عددا من الأشخاص: "الرئيس بايدن، هل يمكنكم الإعلان أن خطة العمل الشاملة المشتركة باتت في حكم الميت؟".

ويجيبها بايدن: "لا"، لترد: "لم لا؟".

فيضيف "إنها بحكم الميت لكننا لن نعلن عن ذلك، القصة طويلة".

ويتيح اتفاق 2015 تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لمنعها من تطوير قنبلة نووية، علما أن طهران تنفي السعي لتحقيق هذه الغاية وتؤكد سلمية برنامجها.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، تراجعت طهران تدريجيا عن التزاماتها، وتعهد بايدن السعي لإحياء الاتفاق، لكن المفاوضات التي بدأت في نيسان 2021 في فيينا متوقفة الآن.