أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا، قنسطنطين غافريلوف، الخميس، أنّ الحقائق تشير إلى دور أعضاء حلف الناتو في الهجمات التي نفذتها أوكرانيا على المطارات العسكرية الروسية.

وقال غافريلوف: "أشار الجانب الروسي مراراً إلى وضع الولايات المتّحدة وتابعيها كمشاركين في الصراع الأوكراني، مرّة أخرى تشير الحقائق إلى أنّ الدول الأعضاء في حلف الناتو كان لها يد في الاستفزازات الإرهـ ـابية التي نفذتها كييف ضد مطاري دياغيليفو وإنغلز الإستراتيجيين، باستخدام طائرات مسيرة هجومية سوفياتية الصنع من طراز تو-141 ستريج".

ووفقاً لغافريلوف، فقد صدر الأمر لكييف بتنفيذ هذا الاستفزاز، مشيراً في الوقت نفسه، إلى تصريحات وزير خارجية لاتفيا في الـ30 من تشرين الثاني الماضي أن "احتمال توجيه أوكرانيا ضربات إلى المنشآت العسكرية في عمق الأراضي الروسية سيكون مبرراً".

يذكر، أنّه قبل استهداف مطاري دياغيليفو وانغلز، كانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد نشرت تقريراً عن قاعدة "انغلز" والنشاط فيها في 30 تشرين الثاني الماضي.