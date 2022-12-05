انفجارات قوية تهز مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا

قال ألكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، إن عدة انفجارات قوية وقعت بالمدينة.

وكتب على حسابه بموقع "تليغرام" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، "في كريفي ريه، كانت هناك عدة انفجارات قوية في المدينة.. يتم حصر الخسائر".

وفي وقت متأخر من ليل أمس الأحد، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه.

وكانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية انطلقت في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.