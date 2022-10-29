حالة الطقس 29/102022

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة خاصة على المرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية باستثناء المنطقة الجنوبية و الوسطى تكون متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم الأحد تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية والقلمون والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة.

وحذرت مديرية الأرصاد الجوية من أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية، وبعض المناطق الداخلية خاصة يومي الأحد والاثنين، و من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والمنطقة الجنوبية والوسطى خاصة يوم الاثنين.

