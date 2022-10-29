احتياطي بريطانيا من الغاز يكفي لـ 9 أيام فقط 

قالت صحيفة ميرور إن بريطانيا تملك أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن نقص المخرون الغازي، يهدد بانقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات عن البريطانيين في هذا الشتاء.

ونقلت الصحيفة عن مالك شركة "بريتيش غاز"، قوله إن احتياطي بريطانيا يكفيها لـ 9 أيام فقط، مقارنة بألمانيا التي يكفيها الاحتياطي لمدة 89 يوماً، وفرنسا 103 يوماً، وهولندا 123 يوماً.

وأشار مالك الشركة إلى أن بريطانيا أعادت فتح موقع تخزين عملاق قبل الشتاء، ما جعلها تملك أقل مستوى تخزين غاز على صعيد أوروبا.

وبحسب "ميرور"، فإن "بريتيش غاز" ستعيد فتح منشأة لتخزين الغاز تحت بحر الشمال قبالة ساحل يوركشاير، في خطوة من شأنها زيادة قدرة الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 50%، مشيرة إلى أنّه على الرغم من أن الموقع "ليس حلاً سحرياً لأمن الطاقة"، إلا أنه سيكون عنصراً رئيسيا في "مساعدة المملكة المتحدة هذا الشتاء".

الجدير بالذكر أن بريطانيا فعّلت قانون الطوارئ لإمداد الكهرباء، والذي يسمح لرئيس الوزراء بقطع التيار الكهربائي، لحماية إمدادات الكهرباء.