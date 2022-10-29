بسبب المونديال.. توتر دبلوماسي بين قطر وألمانيا

احتجت قطر على تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، التي وجهت انتقادات لقرار منح قطر حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم

وأعلنت الخارجية القطرية الجمعة أنّها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها الوزيرة الألمانية.

وأتى ردّ الفعل القطري غداة قول فايسر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة إلى الحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هذه الدول".

كما قالت الوزيرة الألمانية في تصريح آخر "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

ويعكس رد الفعل القطري حجم الانتقادات التي تطال الدولة الخليجية من قبل شخصيات دولية بارزة، وذلك قبل أسابيع على بدء التظاهرة العالمية.

وكان القطريون يتخوفون من أن تكون قضية الكحول أو مجتمع الميم مثار القلق الوحيد، لكن منظمات دولية وشخصيات رياضية فتحت ملفات كثيرة حول المونديال، من أوضاع العمال في المنشآت الرياضية، وصولاً إلى وضعية المرأة، ومدى مرونة القوانين القطرية في تقبل ثقافات

مغايرة.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت شكوك حول حضور أسماء اعتبارية بارزة، يمكن أن يسهم وجودها بدعم التظاهرة العالمية، من ذلك ما يروج عن غياب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، الذي أكدت مصادر مقربة منه، عدم تخطيطه للذهاب إلى قطر.