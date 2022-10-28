قالت الصين إنها ستدعم روسيا بقوة من أجل تعزيز موقعها كقوة عظمى.

وفي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد الأول خلاله أن بلاده ستدعم روسيا للتغلب على الصعوبات وتعزيز مكانتها كقوة عظمى.

كما شدد على أن أي محاولة لمنع البلدين من المضي قدما محكوم عليها بالفشل. وأشار إلى أن للبلدين حقوقا مشروعة في تحقيق التنمية بما يتماشى مع اتجاه العصر.

بدوره، أكد لافروف أن بلاده مستعدة لتعزيز التواصل مع بكين على جميع المستويات.

وتأتي تلك المواقف بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، هجوماً حاداً على الغرب، لا سيما أميركا التي اتهمها باستخدام العقوبات الاقتصادية "والثورات الملونة" سلاحا لتحجيم خصومها لأنها لا تستطيع التنافس بشكل عادل مع القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لآسيا، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن الدول الغربية "تخلت عن أعراف" الشؤون الدولية من أجل الحفاظ على هيمنتها وإخضاع ما تراه "حضارات من الدرجة الثانية".

يشار إلى أن توتر العلاقات مع الولايات المتحدة يشكل نقطة التقاء بين الصين وروسيا على السواء، وإن كان لكل بلد أسباب مختلفة.

فمنذ أشهر تصاعد الخلاف بين بكين وواشنطن على خلفية ملف تايوان بالدرجة الأولى، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بحقوق الأقليات وهونغ كونغ والمناخ وغيرها.

أما موسكو فقد تلقت آلاف العقوبات الأميركية، منذ انطلاق عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط- فبراير الماضي.