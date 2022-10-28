موسكو تحذر واشنطن: سنضرب أقماركم إن استعملت في أوكرانيا

أعلن نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف أن الأقمار الاصطناعية الأمريكية “قد تصبح أهدافاً مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا”.



وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا ونحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة.



وأضاف فورونتسوف، بحسب “سانا”: قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفاً مشروعاً لضربها ونتيجة لأعمال الغرب فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية معرضة لمخاطر غير مبررة.