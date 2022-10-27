ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية جنوبي السودان إلى 267

أعلنت وزارة الصحة في ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، ارتفاع حصيلة القـتلى جراء الاشتباكات بين عرقيتي الهاوسا والبارتا بسبب خلافات حول الأراضي في الولاية إلى 267 قتـيلا وإصابة 228 آخرين.

وقال بيان صادر عن الصحة في الولاية، أمس الأربعاء إن "إجمالي الوفيات بلغ 267، والإصابات 228، وإجمالي عدد النزوح 13251 أسرة، و66360 فردا".

وفي وقت سابق، كشف مسؤول صحي رفيع، أن الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي في ولاية النيل الأزرق في السودان أسفرت عن مقـ ـتل 220 شخصا.