أفعى البيثون تبتلع امرأة إندونيسية

ابتلعت أفعى من نوع "البيثون" امرأة خمسينية في إقليم جامبي بإندونيسيا، الأحد الماضي، عندما كانت في طريقها للعمل في إحدى مزارع المطاط.



وافادت تقارير محلية بأنه كان قد أُبلغ عن اختفاء المرأة إثر عدم عودتها إلى منزلها حتى الليل، وأُرسلت فرق للبحث عنها، وفقاً لشبكة "BBC".



وأشارت التقارير إلى أنه بعد يوم على الحادثة، عثر القرويون على أفعى من نوع "البيثون" طولها حوالي 5 أمتار وبطنها منتفخة، وعندما قتلوها عثروا بداخلها على جثة المرأة.



وأكد قائد الشرطة في الإقليم، أن الضحية وُجدت داخل بطن الأفعى، مشيراً إلى أن أن جثتها بدت سليمة بشكل كبير عندما عُثر عليها.



وأفاد الشرطي بأن زوج الضحية عثر، ليلة الأحد، على بعض ملابسها والأدوات التي استخدمتها في مزرعة المطاط، الأمر الذي دفعه إلى استدعاء فريق للبحث.



ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تقتل فيها أفعى "بيثون" شخصاً في اندونيسيا وتلتهمه، فقد أُبلغ عن وقوع حالتي وفاة مشابهتين في البلاد بين عامي 2017 و2018.



وتبتلع أفعى "البيثون" فريستها كاملة، نظراً لأن فكاها موصولان بأربطة مرنة للغاية، يمكنهما أن يتمددا حول جسم فريسة كبيرة الحجم.



وأوضحت مسؤولة الحفاظ على الأجناس والبحوث في محميات الحياة البرية في سنغافورة في وقت سابق، أن أفاعي "البيثون" تأكل الجرذان والحيوانات الأخرى مهما كان حجمها.



وذكرت الخبيرة لشبكة "BBC" أنه حالما تصل الأفعى إلى حجم معين فإنها لا تعود تكترث بالجرذان، لأن السعرات الحرارية التي تمنحها إياها لا تعادل الجهد المبذول في افتراسها.