تكريم أربعين معلماً سورياً من المشاركين في جائزة محمد بن زايد
أقامت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أربعين معلماً سورياً من المشاركين في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في دار الأسد للثقافة والفنون.
وخلال كلمة له أمام الحضور، قال وزير التربية الدكتور دارم طباع: "إن مشاركة الأطر التعليمية السورية في هذه الجائزة تعكس دورهم في تعليم طلابهم ليكونوا مواطنين صالحين"، مشيراً إلى دور العلم في بناء الوطن وتقدمه.
وبدوره، أمين جائزة محمد بن زايد الدكتور حمد الدرمكي تحدث عن تعاون الشركاء في الجائزة للانطلاق إلى مشاركة أوسع، والوصول إلى مشاركة عربية ودولية ضمن مرحلة أكثر شمولية وتفاعلية، لافتاً إلى مشاركة ١٣ دولة عربية وأجنبية في هذه الدورة الرابعة.
هذا وتخلل الحفل تكريم المشاركين، وإعلان نتائج المتأهلين للمرحلة الثانية وهما: المدرسة بارعة مسرابي من دمشق والمدرس حسن العلي من حمص، وعرض فيديو قصير عن الجائزة والتعليم في الإمارات، وكذلك فيديو عن المعلم والتعليم في سورية، وفقرات موسيقية، وبعض اللوحات الراقصة، وأغنية شعبية تراثية من مختلف المحافظات.
المصدر: وزارة التربية
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