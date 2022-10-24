عشرات الجهاديين من الإرهابيين يغادرون إدلب إلى أوكرانيا لقتال روسيا

خالد زنكلو:



كشفت مصادر معارضة نقلا عن متزعمي تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة مقربة من النظام التركي في إدلب، أن عشرات الإرهابيين الموالين لتنظيم القاعدة، انتقلوا في الآونة الأخيرة من إدلب إلى أوكرانيا لقتال روسيا، بضغط ومباركة من تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على قائمة الإرهاب الدولية ويتخذ مما تسمى «هيئة تحرير الشام» واجهة له.

ونقلت المصادر عن متزعمي المرتزقة تأكيدهم، أن المدعو «أبو محمد الجولاني» زعيم «النصرة» التقى مطلع الشهر الجاري في بلدة الشغر شمال مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي متزعمي إرهابيين معظمهم من الشيشان والروس والايغور، لحضهم على اللجوء إلى أوكرانيا، التي لا تعارض استقبالهم لتشريعها وجود «فيلق أجنبي» خاص بهم.

ولفتت المصادر إلى أن «الجولاني» قدم وعوداً بمغريات مالية للإرهابيين الراغبين بالالتحاق بالقوات الأوكرانية لمنازلة نظيرتها الروسية في ساحات المعارك، نظراً لامتلاكهم مهارات قتالية تلقوها خلال المعارك التي شاركوا فيها داخل سورية، وخصوصاً في جبهات إدلب وريف اللاذقية الشمالي، حيث تنشط تنظيمات تكفيرية متشددة مثل «أجناد القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني».

المصادر ذكرت، أن زعيم التنظيم الإرهابي شدد في حديثه خلال الاجتماع على أن العدو المشترك واحد لجميع التنظيمات الإرهابية وهو روسيا، وأن «سبيل الخلاص» و«طوق النجاة» الوحيد للمناوئين لتنظيمه مثل تنظيم «حراس الدين» الموالي لـ«القاعدة»، هو مغادرة إدلب إلى أوكرانيا بدل الاستمرار في ملاحقتهم وتصفيتهم.

وبينت أن من الإرهابيين «الجهاديين» من سبق أن قاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي ثم انضم إلى تنظيمات راديكالية كـ«حراس الدين»، الذي يلاحقه تنظيم «النصرة» لتبييض سمعته خارجياً في مسعى لتعويمه، كونه مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية.

وعن طريق رحلة الإرهابيين من إدلب إلى أوكرانيا، أوضحت المصادر أن معبر بلدة خربة الجوز غير الشرعي مع تركيا بريف جسر الشغور أهم بوابة للعبور إلى تركيا، التي تقدم استخباراتها الدعم اللوجستي اللازم لإتمام المهمة، وكذلك المعابر غير الشرعية قرب بلدة دركوش شمال غرب إدلب، وحتى معبر باب الهوى شمال المحافظة.

وقدرت عدد الإرهابيين الذين غادروا إدلب إلى أوكرانيا خلال الأسبوعين الأخيرين بأكثر من 70 إرهابياً، منهم متزعون لدى التنظيمات الإرهابية في «القاعدة» مثل عبد الحكيم الشيشاني متزعم «أجناد القوقاز»