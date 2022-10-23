ولي العهد السعودي يعتذر عن حضور القمة العربية

أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في تشرين الثاني المقبل، لأسباب صحية.

وأجرى محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء أمس.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الأول من تشرين الثاني بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".

وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.