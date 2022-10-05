القبض على شبكة سورية- أردنية لتجارة الأعضاء" في تركيا

ألقت السلطات التركية القبض على 5 أشخاص سوريين وأردنيين، ينتمون لشبكة تمتهن تجارة الأعضاء، و6 أشخاص آخرين جاؤوا لبيع أعضائهم أو زرعها.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام تركية، فإن تحريات لفرقة مكافحة تهريب المهاجرين، قادت إلى فحص سجلات مستشفى خاص يعمل في اسطنبول.

وتضمنت السجلات عدداً كبيراً من الأجانب الذين أجروا عمليات زرع أعضاء بوثائق "مزورة"، حيث أظهر الأفراد أنفسهم على أنهم زوج أو زوجة وأخ أو أخت، عبر وسطاء.

وكشفت وثيقة عن وجود شخصين من الجنسية العُمانية، قدّما نفسيهما على أنهما أخ وأخت، أحدهما متبرع بكليته والآخر ينوي زرع كلية، إلا أنه لا توجد صلة قرابة بينهما في الواقع.

كما قادت التحقيقات إلى مواطن أردني، كان تبرع بكليته مقابل 12 ألف دولار، وينتظر منذ أيام في منطقة اسنيورت لاستلام المبلغ، فيما تمّ ضبط ظام تحويلات مالية وهمية بقيمة 60 ألف دولار أمريكي.

من جانبها، نشرت حساب موقع "هابلرير" على تويتر، تسجيلاً مصوراً للعملية التي نفذتها السلطات التركية، يظهر فيه إلقاء القبض على عدد من الأفراد في أماكن متفرقة في مدينة اسطنبول.

وقال الموقع إن زعماء المنظمة من حملة الجنسية الأردنية، فيما يديرها شخصان أحدهما أردني والآخر سوري الجنسية، وكان أعضاء العصابة يخططون للهروب خارج تركيا عبر أنطاليا.