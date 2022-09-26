بلجيكا ستغلق مفاعلها النووي وسط أزمة طاقة

أعلنت “بلجيكا” أن «مفاعلها النووي Doel 3 سوف ينفصل عن الشبكة ويتوقف عن العمل، حتى مع مخاوف البلاد من انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء».

ويعتبر المفاعل واحد من أربعة مفاعلات في مصنع Doel بالقرب من ميناء أنتويرب، وهو أول مفاعل نووي يتم إغلاقه في خطة بلجيكا للخروج من الطاقة النووية تماماً، بحسب Oil price وترجمته جريدتنا.

تتحرك هذه الخطوة حتى مع خروج آلاف البلجيكيين إلى الشوارع يوم الأربعاء للاحتجاج على ارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي استطلاع للرأي أجرته وسائل الإعلام البلجيكية مؤخراً ، يشعر 64٪ من البلجيكيين بالقلق من أنهم قد لا يتمكنون من دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم.

ويأتي ذلك أيضاً في الوقت الذي اضطرت فيه شركة #Aperam لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ البلجيكية إلى وقف الإنتاج، حيث أصبحت أسعار الطاقة المرتفعة غير محتملة.

وتم اتخاذ قرار إغلاق المفاعلات قبل سنوات، قبل فترة طويلة من ظهور أزمة الطاقة في أوروبا.

وفي عام 2011، تقرر إغلاق أقدم المفاعلات البلجيكية بحلول عام 2015، والباقي بحلول عام 2025، وفي ذلك الوقت، شكلت الطاقة النووية أكثر من نصف استهلاك الطاقة في البلاد بالإضافة إلى ذلك، بموجب القانون البلجيكي، يجب أن تتوقف المفاعلات النووية عن إنتاج الكهرباء بعد 40 عاماً من التثبيت، على الرغم من منح بعض المفاعلات في البلاد تمديدات».

وكان من المفترض أن تكون خطة خروج بلجيكا للطاقة النووية، التي تم وضعها في عام 2011، متوقفة على إيجاد طاقة كافية من مصادر بديلة لمنع نقص الطاقة.