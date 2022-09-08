دوري أبطال أوروبا: ليفربول يسقط برباعية أمام نابولي.. برشلونة يكتسح بلزن. بايرن يصعق إنتر ميلان

تواصلت عقدة ليفربول الإنجليزي أمام مضيفه نابولي الإيطالي بتلقيه الهزيمة الثالثة تواليًا على ملعب الأخير، وهذه المرة بنتيجة مذلة 1-4، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وتجدد الموعد بين ليفربول ونابولي في تكرار لدور المجموعات موسمي 2018-2019 و2019-2020 حين خرج ”الحمر“ مهزومين من زيارتيهما إلى الجنوب الإيطالي (صفر-1 وصفر-2) واكتفوا بفوز واحد في 4 مباريات.

ورغم خسارته ركائز أساسية مثل القائد والهداف التاريخي البلجيكي دريس ميرتنز (غلطة سراي التركي) ولورنزو إنسيني (تورونتو أف سي الكندي) والسنغالي خاليدو كوليبالي (تشيلسي الإنجليزي)، واصل نابولي بدايته الواعدة للموسم وضرب هذه المرة قاريًا بإسقاط ”الحمر“ ومدربهم الألماني الفذ يورغن كلوب الذي يجد نفسه تحت الضغط في مستهل الموسم، ليس بسبب هذه الخسارة المذلة فحسب، بل بتواجد فريقه في المركز السابع محليًا بعد 6 مراحل رغم التعاقدات التي أجراها هذا الصيف.

وبدأ نابولي المواجهة بأفضل طريقة بعد تقدمه منذ الدقيقة الخامسة بركلة جزاء نفذها البولندي بيوتر زيلينسكي بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة على جيمس ميلنر.

وكادت أن تتعقد الأمور كثيرًا على ليفربول لو نجح النيجيري فيكتور أوسيمهن في ترجمة ركلة جزاء أخرى انتزعها بنفسه من الهولندي فيرجيل فان دايك، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تألق وأنقذ فريقه (18).

لكن فريق المدرب لوتشانو سباليتي عوض هذه الفرصة وأضاف الهدف الثاني عبر الوافد الجديد الكاميروني أندريه-فرانك زامبو أنغيسا بعد تمريرة بينية من زيلينسكي .

وحسم نابولي النقاط الثلاث بشكل كبير حين أضاف الهدف الثالث قبيل انتهاء الشوط الأول بفضل الوافد الجديد البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني الذي دخل بدل المصاب أوسيمهن، وذلك بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر المتألق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (44).

وبدأ نابولي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، وأضاف الرابع عبر زيلينسكي الذي اصطدم أولًا بصدة أليسون لكنه تابع الكرة في الشباك (47)، قبل أن يعيد الكولومبي لويس دياس الأمل لليفربول بتسديدة من خارج المنطقة (49) من دون يكون ذلك كافيًا لكي يدخل فريقه مجددًا في الأجواء، لينتهي به الأمر بهذه الهزيمة المذلة.

ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 5-1 على فيكتوريا بلزن

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع برشلونة ليقود الفريق الكتالوني لفوز كبير 5-1 على فيكتوريا بلزن، اليوم الأربعاء.

وسجل لاعب الوسط فرانك كيسي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 13 قبل أن يضاعف ليفاندوفسكي تقدم الفريق بتسديدة بالقدم اليمنى في الدقيقة 37.

بعدها سجل المهاجم البولندي هدفًا بضربة رأس مستغلًا تمريرة عرضية عثمان ديمبلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما قلص يان سيكورا الفارق لفيكتوريا بلزن.

وأكمل المهاجم البولندي ثلاثيته في منتصف الشوط الثاني، عندما تلقى تمريرة من فران توريس ليسددها من لمسة واحدة داخل الشباك.

واختتم توريس التسجيل في أمسية مرضية للغاية للفريق الإسباني الذي يتصدر المجموعة الثالثة.

ويحل برشلونة ضيفًا في الجولة المقبلة على بايرن ميونيخ، فريق ليفاندوفسكي السابق، في 13 سبتمبر أيلول، بينما يستضيف بلزن منافسه إنتر ميلان.

ساني يتألق ويقود بايرن للفوز 2-صفر على إنتر

أحرز ليروي ساني هدفًا وتسبب بهدف آخر ليقود بايرن ميونيخ للفوز 2-صفر على إنتر ميلان في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسيطر ساني لاعب منتخب ألمانيا بشكل مذهل على تمريرة من يوزوا كيميش وراوغ الحارس أندريه أونانا، في ظهوره الأول مع إنتر، ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 25.

ويستحق ساني الفضل في الهدف الثاني عندما أرهق دفاع إنتر بتمريرات متبادلة مع زميله كينجسلي كومان قبل أن يرسل تمريرة عرضية حولها دانيلو دامبروسيو قائد إنتر بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 66.

ويستضيف بايرن، الذي تعافى من التعادل في آخر مباراتين في الدوري، منافسه برشلونة الأسبوع المقبل فيما يحل إنتر، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام غريمه ميلان، السبت الماضي، ضيفًا على فيكتوريا بلزن.



أياكس أمستردام يكتسح رينجرز برباعية

اكتسح فريق أياكس أمستردام الهولندي الأول لكرة القدم، رينجرز 4-0 في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب يوهان كرويف، الأربعاء،

وافتتح إديسون الفاريز التسجيل في الدقيقة 17، وأضاف ستيفن بيرغيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وسجل محمد قدوس الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وأحرز ستيفن بريغوين الهدف الرابع في الدقيقة 80.

فيما فاز سبورتنغ لشبونة البرتغالي 3-0 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنفس المجموعة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، قبل يصدم سبورتنج منافسه الألماني، الذي يشارك في دوري الأبطال هذا الموسم عقب تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بأهدافه الثلاثة في الشوط الثاني.

وافتتح الأيرلندي الشمالي ماركوس إدواردز التسجيل لسبورتنغ لشبونة عند الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميلاه فرانشيسكو ترينكاو ونونو سانتوس الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي عند الدقيقتين 67 و82 على الترتيب.

هدف غريزمان القاتل يمنح أتلتيكو الفوز على بورتو في نهاية خيالية

سجل أنطوان غريزمان هدفا في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع ليمنح أتلتيكو مدريد فوزا مثيرا 2-1 أمام عشرة من لاعبي ضيفه بورتو في نهاية نارية لمواجهة الجارين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

والتقى الفريقان في افتتاح دور المجموعات للعام الثاني على التوالي وبدا أن المباراة تسير نحو التعادل بدون أهداف.

لكن مدافع أتلتيكو ماريو إيرموسو افتتح التسجيل بعد بدء الوقت بدل الضائع بتسديدة غيرت اتجاهها وعجز الحارس ديوجو كوستا عن التعامل معها.

وتعادل لاعب وسط بورتو ماتيوس أوريبي بعد أربع دقائق قبل أن ينتزع البديل جريزمان الانتصار بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 101.

وتساوى أتلتيكو في صدارة المجموعة الثانية مع كلوب بروج الذي هزم باير ليفركوزن 1-صفر.

إرم نيوز