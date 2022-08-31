عرض إيراني لإنشاء شركة مشتركة مع سوريا في مجال التنقيب والحفر

بحث معاون وزير النفط والثروة المعدنية خالد العليج مع المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الشعبية السورية ـ الإيرانية رئيس اللجنة الاقتصادية حسن شاخصي آفاق التعاون بين البلدين في مجالي النفط والغاز.

حيث شدد العليج على أهمية التعاون في مجال المسح السايزمي والحفر والمواد البتروكيميائية والخدمات النفطية.

كما، عرض الجانب الإيراني إنشاء شركة مشتركة في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر والمواد البتروكيميائية بحيث تشكل نواة لدول الجوار يتم من خلالها التعامل مع الشركات العامة لأن جمعية الصداقة السورية الإيرانية لديها خبراء مختصون في هذا المجال.

وكان الاجتماع المذكور حضره مديرا المؤسسة السورية للنفط والشركة السورية للنفط.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، صادقت في منتصف آب الجاري، على تأسيس “شركة نادينتك التجارية” و”شركة برشين تجارت جانكو” اللتان تم تأسيسهما من قبل مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

وبالنسبة لـ”شركة نادينتك التجارية” فسوف تعمل في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر الذي يستعمل لأغراض أمنية.

واتخذت “نادينتك” العاصمة السورية دمشق مقراً رئيساً لها، وتم تأسيسها من قبل المستثمرين “س ح” و”س ق” وكلاهما من الجنسية الإيرانية وسيتوليان أمور إدارة الشركة.

فيما ستعمل “شركة برشين تجارت جانكو” في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات، وقد تم تأسيسها من قبل مستثمرين إيرانيين، واتخذت أيضاً العاصمة السورية دمشق مقراً لها، وسيتولى إدارتها المؤسسون لها وهم “ف ح” و”ع ب”.

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