توضيح حول ربط المصارف العاملة مع وزارة المالية إلكترونياً

أصدر مصرف سورية المركزي بياناً حول ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول كلمة حاكم المصرف خلال افتتاح المؤتمر الأول لتكنولوجيا التمويل والتأمين أمس لجهة (موضوع ربط المصارف العاملة مع وزارة المالية إلكترونياً)

موضحاً أن عملية الربط التي تم الحديث عنها تتمحور حول استكمال وزارة المالية للإجراءات التي تمكن المواطنين من سداد بعض الضرائب المفروضة وفق القوانين الناظمة باستخدام حساباتهم المصرفية عبر الشركة السورية للمدفوعات بشكل إلكتروني مباشر

وذلك أسوة ببقية أنواع المدفوعات الحكومية من فواتير ورسوم وغيرها، وهذا شكل من أشكال الدفع الإلكتروني الذي يسهل على المواطنين سداد التزاماتهم بشكل مباشر وميسر وباستخدام التقنيات الحديثة، من دون أن تنطوي هذه العملية أو أي عمليات ربط أخرى على أي نوع من أنواع كشف السرية المصرفية عن حسابات عملاء المصارف، حيث إن مصرف سورية المركزي يحرص بشكل دائم على الالتزام التام من قبل كافة الأطراف بتطبيق أحكام القانون رقم /30/ الخاص بالسرية المصرفية.