أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن وحدة كاملة تابعة للقوات الأوكرانية استسلمت بأكملها لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة زايتسيفو.

وقالت قوات جمهورية دونيتسك إن "القوات المسلحة الأوكرانية غير المستعدة والضعيفة التسليح التي أرسلها الجنرالات الأوكرانيون للموت في زايتسيفو، اختارت الحياة واستغلت الفرصة وقررت تسليم أسلحتها طواعية".

وأوضحت في بيان أن الوحدة التابعة للقوات الأوكرانية التي كانت منتشرة في زايتسيفو ارسلت طلبا لوقف المقاومة.

وجاء في البيان أنه "نتيجة لذلك، قامت وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية بإلقاء أسلحتها واستسلمت، وأصبحت مواقعها تحت سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي