فكرة التقاعد بعد عمر ال 60 خاطئة 

يقول عميد كلية الطب بجامعة جورج واشنطن بأن دماغ الشخص الأكبر سنًا هو أكثر نضجا مما يُعتقد عمومًا. وللأسف في بعض الدول يحال الشخص الى التقاعد فى هذا العمر بحجة انتهاء دوره فى الحياة ويستبدل بشخص اقل عمرا .

وفى الحقيقة ان الانسان فى عمر الستين الى الثمانين يصبح تفاعل نصفي الدماغ الأيمن والأيسر عنده متناغمًا ، مما يوسع إمكانياته الإبداعية. هذا هو السبب في أنه من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، يمكنك العثور على العديد من الشخصيات التي بدأت للتو أنشطتها الإبداعية.

بالطبع ، لم يعد الدماغ بالسرعة التي كان عليها في الشباب. ومع ذلك ، فإنه يكتسب المرونة. لذلك ، مع تقدمنا ​​في العمر ، من المرجح أن نتخذ القرارات الصحيحة ونكون أقل تعرضًا للمشاعر السلبية. حيث تحدث ذروة النشاط الفكري البشري حول سن السبعين ، عندما يبدأ الدماغ في العمل بكامل قوته.

بمرور الوقت ، تزداد كمية (المايلين) في الدماغ ، وهي مادة تسهل المرور السريع للإشارات بين الخلايا العصبية. ونتيجة لذلك زادت القدرات الفكرية بنسبة 300٪ مقارنة بالمتوسط.

ومن المثير للاهتمام أيضًا حقيقة أنه بعد 60 عامًا ، يمكن لأي شخص استخدام نصفي دماغه في نفس الوقت. هذا يسمح لك بحل مشاكل أكثر تعقيدًا.



يعتقد البروفيسور مونشي أوري ، من جامعة مونتريال ، أن دماغ الرجل العجوز يختار المسار الذي يستهلك طاقة أقل ، ويزيل ما هو غير ضروري ولا يترك سوى الخيارات الصحيحة لحل المشكلة. أجريت دراسة شملت مختلف الفئات العمرية. كان الشباب مرتبكين للغاية عند اجتياز الاختبارات ، بينما اتخذ من تجاوزوا الستين من العمر القرارات الصحيحة.

الآن ، دعونا نلقي نظرة على خصائص الدماغ الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 80. انها حقا وردية.

خصائص دماغ الشخص المسن.

1. الخلايا العصبية في الدماغ لا تموت ، كما يقول كل من حولك. تختفي الروابط بينهما ببساطة إذا لم ينخرط المرء في عمل عقلي.



2. ينشأ الإلهاء والنسيان بسبب كثرة المعلومات. لذلك ، ليس من الضروري أن تركز حياتك كلها على تفاهات غير ضرورية.

3. من سن 60 ، لا يستخدم الشخص عند اتخاذ القرارات احد فصي دماغه في نفس الوقت ، مثل الشباب ، ولكن كلاهما.



4. الخلاصة: إذا كان الشخص يعيش حياة صحية ، ويتحرك ، ولديه نشاط بدني قابل للحياة ونشط عقليًا بالكامل ، فإن القدرات الذهنية لا تنخفض مع تقدم العمر ، فهي ببساطة تنمو ، وتصل إلى ذروتها في سن 80-90 عامًا.

لذلك لا تخافوا من الشيخوخة. اسعى جاهدا لتطوير فكرك .تعلم الحرف الجديدة ، وصنع الاشياء ، وتعلم فنون جديدة ، ورسم الطبيعة ! اهتم بالحياة ، التقِ بالأصدقاء والتواصل معهم ، خطط للمستقبل ، سافر بأفضل ما يمكنك. لا تنس الذهاب إلى المحلات التجارية والعروض. لا تصمت وحدك ، إنه مدمر لأي شخص. عش مع الفكر:

كل الأشياء الجيدة لا تزال أمامك!

أبشروا ياشباب السبعين والثمانين بالخير



المصدر: نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين.

