السماح لطلاب المفتوح بالسكن الجامعي خلال الامتحانات
أصدر مجلس إدارة مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق قرارات جديدة تقضي بالسماح للطلاب بالسكن الصيفي عن طريق تقديم طلب لإدارة المدينة الجامعية، على ان يتم حصر الأعداد حسب الطاقة الاستيعابية،
كما تم السماح لطلاب التعليم المفتوح بالسكن خلال شهر الامتحان، على أن يحدد موعد التسجيل قريباً.
وسمحت إدارة المدينة لأي طالب قاطن يحمل وصل سكن بالدخول لأي حرم جامعي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً ( من المزة إلى تجمع الهمك وبرزة وبالعكس من دون استضافة)
كما أعادت المدينة الزيارات (حصراً) للأقارب من الدرجة الأولى ( الأب- الأم- الأخ- الأخت) من الثامنة صباحاً ًحتى الساعة 6 مساءً
ولفت مدير السكن الجامعي بجامعة دمشق مضر العجي إلى أن الهدف من القرارات الجديدة هو التسهيل على الطلاب ومراعاة وضعهم وخاصة طلبة المناطق الشرقية بالسكن الجامعي، إضافة إلى الطلبة متبعي الدورات الصيفية وأصحاب الحالات الخاصة.
وشدد العجي على الطلاب بضرورة الحفاظ على المرافق العامة.
الوطن أون لاين
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