٣٤ مليار ليرة مبيعات ألبان حمص حتى شهر تموز الفائت
كشف مدير عام شركة ألبان حمص المهندس محمد الحماد، أن قيمة إنتاج الشركة حتى شهر تموز الماضي بلغت ٣٨ مليارا و ٤٥٣ مليون ليرة بتنفيذ نسبته ١٤٣ بالمئة.
بينما بلغت قيمة المبيعات ٣٤ مليارا و٣٧٩ مليون ليرة، وأكد الحماد أن كمية الحليب الخام المورد إلى الآن بلغت ٨ ملايين و٢٥٣ ألف ليتر بنسبة تنفيذ ٩٢ بالمئة، مضيفا إنه تم تنفيذ المشروع الاستثماري / شيلر تبريد ماء/ اللازم لخط الجبنة العكاوي وحاليا يتم توزيع المواد و المبيع بسعر الجملة.
الجدير ذكره أن الشركة تقوم بتزويد إحدى الجهات العامة بمنتجات الألبان والأجبان بسعر التكلفة مع هامش ربح لا يتجاوز 2% فقط.
يذكر أن شركة ألبان حمص تنتج وتوزع منتجات الألبان وفق المواصفات القياسية السورية وتشمل حليب معقم – لبن معلب – لبن غير معلب – لبنة – جبن عكاوي – جبن قشقوان – جبن مطبوخ – جبن قريش – زبدة بقرية – سمنة بقرية – عيران، ويبلغ عدد عمالها الاجمالي 204 عاملا.
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