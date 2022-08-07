٣٤ مليار ليرة مبيعات ألبان حمص حتى شهر تموز الفائت

07-08-2022

٣٤ مليار ليرة مبيعات ألبان حمص حتى شهر تموز الفائت

كشف مدير عام شركة ألبان حمص المهندس محمد الحماد، أن قيمة إنتاج الشركة حتى شهر تموز الماضي بلغت ٣٨ مليارا و ٤٥٣ مليون ليرة بتنفيذ نسبته ١٤٣ بالمئة.
 
بينما بلغت قيمة المبيعات ٣٤ مليارا و٣٧٩ مليون ليرة، وأكد الحماد أن كمية الحليب الخام المورد إلى الآن بلغت ٨ ملايين و٢٥٣ ألف ليتر بنسبة تنفيذ ٩٢ بالمئة، مضيفا إنه تم تنفيذ المشروع الاستثماري / شيلر تبريد ماء/ اللازم لخط الجبنة العكاوي وحاليا يتم توزيع المواد و المبيع بسعر الجملة.
 
الجدير ذكره أن الشركة تقوم بتزويد إحدى الجهات العامة بمنتجات الألبان والأجبان بسعر التكلفة مع هامش ربح لا يتجاوز 2% فقط.
 
يذكر أن شركة ألبان حمص تنتج وتوزع منتجات الألبان وفق المواصفات القياسية السورية وتشمل حليب معقم – لبن معلب – لبن غير معلب – لبنة – جبن عكاوي – جبن قشقوان – جبن مطبوخ – جبن قريش – زبدة بقرية – سمنة بقرية – عيران، ويبلغ عدد عمالها الاجمالي 204 عاملا. 

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