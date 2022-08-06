06-08-2022
100 طن من السكر يومياً في تل سلحب
بينت وزارة الصناعة أن كميات السكر المنتجة لدى الشركة العامة لسكر تل سلحب تجاوزت منذ بدء عمليات تصنيع الشوندر السكري وحتى الآن 1150 طناً بواقع إنتاج 100 طن يومياً.
وذكر المدير الفني في الشركة المهندس رامي عيسى أنه تم تصنيع 21500 طن من محصول الشوندر السكري من إجمالي الكميات المستلمة، والبالغة ما يقارب 36 ألفاً و358 طناً، منها ما يزيد على 35727 طناً من الأراضي تحت إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، والباقي من الأراضي تحت إشراف زراعة حماة.
ولفت عيسى إلى أن عمليات التصنيع نتج عنها 400 طن من المولاس التي تستخدم في صناعة الخميرة، فضلاً عن بيع كمية تزيد على 6165 طناً من التفل كعلف.
البعث
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