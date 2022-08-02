النفط يهوي

هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة مع قلق المستثمرين بشأن الطلب العالمي على النفط في أعقاب بيانات التصنيع الضعيفة في عدة دول، إلى جانب ترقب اجتماع أوبك+ غداً.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.75% لتسجل 99.28 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 0.68% لتسجل 93.25 دولار للبرميل.



وجاء التراجع بعد أن هبطت العقود الآجلة لخام برنت، الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في الجلسة عند 99.09 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 15 تموز، كما تراجع سعر خام غرب تكساس إلى 92.42 دولار للبرميل، وهو أضعف مستوى منذ 14 تموز.

جاء تراجع النفط مدعوماً ببيانات التصنيع الضعيفة في عدة دول لشهر تموز، وخاصة في الصين، التي تعتبر أكبر مستورد بالعالم للخام.

ومن جانب آخر يترقب المستثمرون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفة باسم أوبك+، غداً، لاتخاذ قرار بشأن إنتاج أيلول.

وتتراوح التوقعات بين الإبقاء على مستويات الإنتاج كما هي، وإقرار زيادات متواضعة، خلال الاجتماع المرتقب، وهو الأول منذ زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمنطقة منتصف الشهر الماضي.

لكن قرار عدم زيادة الإنتاج سيخيّب آمال بايدن الذي زار السعودية على أمل التوصل إلى اتفاق لتعزيز الإنتاج.